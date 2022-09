Zum achten Mal findet die Woche der Seelischen Gesundheit in Gütersloh statt. Es gibt zahlreiche Workshops, Lesungen und Veranstaltungen.

Gütersloh (blz) - Das Gütersloher Bündnis gegen Depression lädt zur achten Woche der Seelischen Gesundheit ein. Workshops, Lesungen und Veranstaltungen informieren vom 16. bis zum 30. September über psychische Erkrankungen, seelische Gesundheit und Selbstfürsorge. An den Programmpunkten beteiligen sich 20 Einrichtungen.

„Wir müssen ein Bewusstsein für unsere seelische Gesundheit schaffen“, sagt Klaus-Thomas Kronmüller, Ärztlicher Direktor des LWL-Klinikums, über die Grundidee der Aktionswoche. Die Veranstaltungen sollen Menschen dazu motivieren, Wege zu finden, sich selbst etwas Gutes zu tun.

Eigene Gesundheit in den Fokus rücken

„Gerade jetzt ist die seelische Gesundheit wichtiger als je zuvor“, sagt Bürgermeister und Schirmherr Norbert Morkes im Gespräch. Die Belastung nach der Pandemie sei nicht vorbei. Und der Kriegsausbruch in der Ukraine mache es den Menschen schwer, zuversichtlich zu sein.

Die eigene Gesundheit soll in den Fokus rücken. „Wir sollten egoistischer werden“, so Morkes. „Wenn es uns nicht gut geht, können wir nichts Positives weitergeben.“ Hilfreich sei das Prinzip der Achtsamkeit, das in einigen Veranstaltungen thematisiert wird. Zudem beabsichtige Kronmüller, psychische Probleme „aus der Tabuzone herauszuholen“.

Selbsthilfetruck zum Auftakt

Zum Auftakt gastiert am Freitag, 16. September, ab 14 Uhr der NRW-Selbsthilfetruck auf dem Berliner Platz. Dort stellen sich Selbsthilfegruppen vor, die chronisch kranke Menschen unterstützen und Wege für eine positive Lebenseinstellung aufzeigen.

„Der Weg zur seelischen Gesundheit kann auch über Schweiß führen“, sagt Kronmüller. Daher bietet die Themenwoche Aktivitäten wie Yoga, Waldspaziergänge und Body Balance an.

Der Vorsitzende des Behindertenbeirats Mesut Can hält im Wertkreisladen, am Montag, 26. September, einen Vortrag zu Abgrenzung, Eingliederungshilfe und Pflege. Er referiert über Leistungen der Pflegeversicherung und über eigene Erfahrungen.

Film zum Thema Schwangerschaftsabbrüche

Anlässlich des internationalen Safe Abortion Day, Tag des sicheren Schwangerschaftsabbruchs, veranstaltet Pro Familia am Mittwoch, 28. September, eine Filmvorführung im Bambi-Kino. Der Film „Niemals selten manchmal immer“ thematisiert den Umgang mit Schwangerschaftsabbrüchen.

Kronmüller betont: „Wir brauchen mehr Strukturen, die seelische Gesundheit fördern.“ Angedacht sei, die Aktionswoche auf weitere Gebiete auszuweiten. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist zumeist kostenlos, Spenden sind erwünscht. Das gesamte Programm gibt es im Internet.

www.deutsche-depressionshilfe.de

www.lwl-klinikum-guetersloh.de