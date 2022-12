In Gütersloh ist in der Nacht zum Donnerstag ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

An der Görlitzer Straße in Blankenhagen ist in der Nacht zum Donnerstag ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Gegen 2.35 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall. Genaue Angaben zur Beute konnte die Polizei am Donnerstag zunächst nicht machen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter 05241/8690 entgegen.