Zirkus Charlies Knie kommt nach Gütersloh

Das Paar Veronika und Paolo Ernesto zeigt beim Gastspiel von Zirkus Charles Knie in Gütersloh rasante Tricks auf Rollschuhen – nur einer von vielen Höhepunkten.

Gütersloh (gl/lt) - Der Zirkus Charles Knie reist wieder durch Deutschland und präsentiert seine aktuelle Show.

Papageien und Hunde als einzige Tiere

Rund 150 Minuten geht das Programm, das aus Darbietungen von Artisten aus neun Nationen besteht. Begleitet wird die Show von einem 8-Mann-Live-Orchester und einem 4-köpfigem Showballett. In der Manege sind vor allem Artisten und Comedians zu sehen. Bis auf Papageien und Hunde werden keine Tiere präsentiert, teilt der Zirkus mit.

„Die Artisten und Comedians spielen mit 100 000 Litern tanzendem Wasser“, kündigen die Veranstalter an. Auf ihren Rollschuhen zeigt das italienische Paar Veronika und Paolo Ernesto Tricks bei rasanter Fahrt. Immer gut für einen Lacher ist der Comedian César Dias.

Vielfältiges Programm

Zum Staunen bringt die Zuschauer der französische Magier Jidinis mit seiner Zauberschau. Ebenfalls zum Staunen laden die Mitglieder der kolumbianischen „Truppe Robles“ ein. Ohne zusätzliche Sicherung überqueren sie ein dünnes Drahtseil in zehn Metern Höhe. Hoch hinaus geht es auch für das Strapatenflug-Duo „A&J“.

Wie man sich den Lerntrieb von Papageien zu nutzen machen kann, zeigt Laura Urunova. Die Vögel fliegen frei in der Manege herum und kommen auf Zuruf zu ihr zurück. Jonglage mit verschiedensten Gegenstände zeigt der junge Tscheche Jan Navrati – und zwar mit seinen Füßen. Weitere Teile des Programms sind eine Laser-Show, eine Hundeshow, ein Schlangenmensch, ein Tennisjongleur und eine Handstand-Artistin.

„Feel-Good-Family-Show“

Trotz der Transformation des klassischen Zirkus ins Jetzt weist Geschäftsführer Sascha Melnjak darauf hin, dass die Show kein Bruch mit den Traditionen des Zirkus sei. „Wir sind weiterhin Zirkus im besten Sinne, eine echte ‚Feel-Good-Familiy-Show‘, sagt er.

„Letztendlich haben wir immer das eine Ziel: Wir wollen eine Show, die einfach Spaß macht, die ein positives lebensbejahendes Gefühl vermittelt, in der man im besten Fall so eins mit dem Geschehen wird, dass man aus dem eigenen Sein ausbricht und sich völlig in dieser Welt befindet“, sagt Melnjak.

Hier gibt es Tickets

Die Vorstellungen finden täglich ab 16 und ab 19.30 Uhr statt, sowie am Ostersonntag und Ostermontag ab 11 Uhr und ab 15 Uhr. Am Karfreitag ist keine Vorstellung.

Tickets können im Online-Shop unter www.zirkus-charles-knie.de, über das Ticketportal Reservix unter www.reservix.de, der Hotline 069/427262655 oder ab dem 4. April täglich ab 10 Uhr an den Kassen erworben werden.