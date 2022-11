Zoll warnt vor illegal eingeführtem Feuerwerk

In den Tagen vor Silvester werden oftmals Feuerwerkskörper unbekannter Herkunft angeboten, warnt das Hauptzollamt Bielefeld.

Gütersloh/Bielefeld (gl) - Immer wieder wird bei Zoll-Kontrollen verbotenes Feuerwerk sprichwörtlich aus dem Verkehr gezogen. Den größten Fund der vergangenen Jahre machten Beamte des Hauptzollamtes Bielefeld im Juli 2019 auf dem A2-Rastplatz Gütersloh-Nord.

1,6 Tonnen beschlagnahmt

Als Mitarbeiter der Kontrolleinheit Anröchte einen polnischen Kleintransporter kontrollierten, staunten sie nicht schlecht. „Auf der Ladefläche wurde anstatt eines angemeldeten Motorrades insgesamt 1,6 Tonnen verbotenes Feuerwerk transportiert", berichtet Ralf Wagenfeld, Sprecher des Hauptzollamtes Bielefeld.

Der Zoll nimmt den Vorfall zum Anlass, um vor verbotenem Feuerwerk zu warnen. „Insbesondere in den Tagen vor Silvester werden Feuerwerkskörper unbekannter Herkunft oder mit mangelnder Verarbeitung angeboten und eingeführt“, erklärt Wagenfeld.In diesem Transporter waren die Feuerwerkskörper versteckt.

Im schlimmsten Fall habe die Verwendung dieser Raketen und Knaller lebensgefährliche Folgen für Gesundheit und Leben. Zudem sei auch mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Die Einfuhr von nicht konformitätsbewertetem und nicht mit dem CE-Kennzeichen versehenem Feuerwerk sei nach dem Sprengstoffgesetz verboten und strafbar. Dies gelte auch, wenn die CE-Kennzeichnung gefälscht sein sollte.

Erlaubnis erforderlich

Es werde stets ein Strafverfahren eingeleitet. Die Feuerwerkskörper würden beschlagnahmt oder sichergestellt. Außerdem sei zu beachten, dass bereits für bestimmte Feuerwerkskörper der Kategorie F2 (z. B. Blitz-Knallsätze) eine besondere sprengstoffrechtliche Erlaubnis erforderlich sei. Für Feuerwerk der Kategorien F3 und F4 sei diese stets ohne Ausnahme erforderlich.

„Wer sich und andere nicht gefährden will, denn selbst bei vorsichtiger Verwendung können diese Feuerwerkskörper zu schlimmen Verletzungen wie Verbrennungen, Verlust von Gliedmaßen und Augenlicht oder Verätzungen führen, und darüber hinaus keine unangenehmen strafrechtlichen Konsequenzen tragen will - für den gilt: Finger weg von nicht erlaubtem Feuerwerk!", so Ralf Wagenfeld.

Der Zoll rät daher dringend, nur konformitätsbewertetes und mit dem CE-Kennzeichen versehenes Feuerwerk zu kaufen.