Züge überrollen in Gütersloh Betonplatten

Die Polizei sucht Zeugen, die am Gütersloher Westring etwas gesehen haben könnten.

Gütersloh (gl/din) - Auf Höhe des Alten Westrings in Gütersloh hat jemand am Samstag Betonplatten auf die Bahngleise gelegt. Zwei Züge fuhren am Abend darüber. Ein Zug wurde beschädigt.

Gegen 22.15 Uhr fuhr erst ein Zug der Eurobahn über die Platten. Als einige Minuten später eine weitere Eurobahn auf dem Parallelgleis die Stelle passierte, überfuhr auch dieser Zug laut Mitteilung der Bundespolizei aufgelegte Betonplatten. Ein Zug wurde dabei leicht beschädigt.

Züge beschädigt

Beide Züge wurden in eine Werkstatt gefahren, um sie auf weitere Schäden zu überprüfen. Eine Fahndung der Gütersloher Polizei nach den Verursachern verlief ergebnislos. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Es werden Zeugen gesucht. Hinweise nehmen die Bundespolizei unter 0800/6888000 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Schon am 1. Mai hatte eine Regionalbahn auf Höhe des Westrings ein Fahrrad überfahren. Der Zug wurde beschädigt und musste außer Betrieb genommen werden. Verletzt wurde niemand. Die Bundespolizei ermittelt.