Zwei Brüder treten beim Gütersloher Orgelfrühling auf

Gütersloh (gl) - Unter dem Titel „Belle Èpoque – Musik für Kornett und Orgel“ musizierten die in Gütersloh geborenen und aufgewachsenen Brüder Daniel und Simon Reichert, heißt es in der Ankündigung.

Musikalische Wurzeln in Jugendkantorei und Bachchor

Beide hätten ihre musikalischen Wurzeln (wie auch der dritte Bruder Benjamin) in der Jugendkantorei und im Bachchor unter Leitung von Sigmund Bothmann. Simon Reichert ist Bezirkskantor an der Stiftskirche in Neustadt an der Weinstraße. Dort leitet er die Stiftskantorei und das Neustädter Vokalensemble.

Den Nachwuchs unterrichtet er in Orgelspiel und Dirigieren. Sein Bruder Daniel Reichert sei gefragter Solist an klassischer und Jazz-Trompete, an Barocktrompete, Barockposaune und Kornett, schreiben die Veranstalter weiter.

Er wirke in zahlreichen namhaften Ensembles mit und leite außerdem das Symphonische Blasorchester der Feuerwehr Gütersloh, unterrichte an der Kreismusikschule in Gütersloh und sei für die Ausbildung der Jungbläser im Kirchenkreis Gütersloh und den Posaunenchor Schwalenberg verantwortlich.

Programm mit Komponisten der französischen Belle Époque

Das Programm der Brüder dreht sich um Komponisten der französischen Belle Époque. Die Musikstücke sind für Kornett und Orgel im Original komponiert worden von Théo Charlier, Camille Saint-Saëns, André Chailleux, Augustin Savard, Henri Busser und Guy Ropartz. Tickets gibt es für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) bei Gütersloh Marketing sowie an der Abendkasse.