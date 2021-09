Zwei Männer mit Auto aus Kreis Gütersloh tödlich verunglückt

Hohenbrunn/Gütersloh

Bei einem Unfall nach einer Geisterfahrt sind in der Nähe von München vier Männer ums Leben gekommen. Zwei der Opfer seien in einem Auto mit Gütersloher Kennzeichen auf der Autobahn 99 unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Ingolstadt.

wn