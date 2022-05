Zwei Prozent der Straßen tragen Frauennamen

Wie kommen die Gütersloher Straßen zu ihren Namen? Und warum sind so wenige davon nach Frauen benannt? Die Geschichtswerkstatt forscht.

Mehr Infos zu den Gütersloher Straßennamen: In der Geschichtswerkstatt stellten jetzt Dr. Franz Jungbluth (v.l.), Lena Jeckel (Leiterin Fachbereich Kultur), Hubert Kochjohann, Stadtarchivarin Julia Kuklik und Kultur-Mitarbeiter Felix Tiemann Inhalte und Ziele einer Datenbank zum Thema vor.

Gütersloh (gl) - In der Stadt tragen etwa 1075 Straßen einen Namen. 21 Prozent davon sind nach Fluren und Hofstellen benannt, weitere 26 Prozent haben einen anderen örtlichen oder geografischen Bezug. 17 Prozent der Namen entstammen der Flora und Fauna.

Keine trockene Statistik

Was erst einmal als trockene Statistik erscheint, birgt bei näherem Hinsehen Handlungsbedarf, denn die Statistik weist auch nach, dass 23 Prozent nach Männern und nur zwei Prozent nach Frauen benannt sind. „Dieses Missverhältnis gibt zu denken,“ berichtete Hubert Kochjohann jetzt in der vom städtischen Fachbereich Kultur eingerichteten Geschichtswerkstatt als Mitglied der AG für Straßenbenennungen.

Die im Juli 2021 in Kraft getretene „Richtlinie für Straßenbenennungen“, die von der Arbeitsgruppe formuliert wurde, sieht vor, dass bei Personen, nach denen Straßen benannt werden, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen entsteht, indem bei neuen Benennungen Frauen bevorzugt berücksichtigt werden.

Ausgewogenes Verhältnis angestrebt

„Wir arbeiten an Vorschlägen“, verspricht Dr. Franz Jungbluth, ebenfalls Mitglied und Organisator der Arbeitsgruppe. Für die AG sei es zunächst wichtig, eine Übersicht über die vorhandenen Straßen und ihre Namen zu gewinnen.

„Wir haben deshalb eine Datenbank entwickelt, die es jetzt technisch umzusetzen gilt,“ berichtet Kochjohann, der pensionierter IT-Experte und Ex-Geschäftsführer der Infokom, dem vormaligen Dienstleister der Kommunen im Kreis Gütersloh, ist.

Datenbank gibt Auskunft über Ursprung

Sie solle nicht nur die AG bei ihren Aufgaben unterstützen, sondern könne auch allen Bürgern im Internet zur Verfügung gestellt werden. Damit bekommt die Stadt auch eine bedeutende Informationsquelle über den Ursprung ihrer Straßennamen.

„Durch ihre Verknüpfung mit dem städtischen Geodatenportal werden wir nicht nur über die Lage, sondern auch die Herkunft der Namen, mögliche historische Bezeichnungen und den Zeitpunkt und die Gründe einer Umbenennung Auskunft geben,“ so der IT-Experte.

Nur in Ausnahmefall Straße umbenennen

Auch wenn es inzwischen Kandidaten für neue Namen gebe, so sollte es laut Kochjohann nur in Ausnahmefällen zu Umbenennungen kommen. Mit einer Veröffentlichung der Datenbank rechnet Hubert Kochjohann in der Mitte des kommenden Jahres.

Die Geschichtswerkstatt und auch die AG Straßenbenennungen ist für alle Interessenten offen. Nähere Informationen über die Mitarbeit gibt es bei Felix Tiemann im städtischen Fachbereich Kultur unter 05241/823656 oder auf der Internetseite unter: www.kulturportal-guetersloh.de/erinnerungskultur/geschichtswerkstatt.