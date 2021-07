Zwei Unfälle nach Regenschauer

Die Regenschauer am Samstag haben auf den Autobahnen im Kreisgebiet zu zwei Unfällen wegen Aquaplaning geführt: Auf der A 2 verlor eine 27-Jährige aus Gummersbach die Kontrolle über ihren VW-Scirocco, auf der A 33 ein 27-Jähriger Gütersloher über seinen 3er-BMW.

Kurz nach 18 Uhr war die Scirocco-Fahrerin nach eigenen Angaben den Polizeibeamten gegenüber mit etwa 130 Kilometern pro Stunde auf der mittleren Fahrspur zwischen dem Rastplatz Gütersloh und der Anschlussstelle an der Verler Straße unterwegs.

Sie verlor die Kontrolle über den schwarzen Sportwagen, der nach links schleuderte und in die Seite eines Seat prallte. An dessen Steuer saß ein 23-Jähriger Rietberger. Beide Fahrzeuge schleuderten schließlich nach rechts rüber. Der Seat blieb quer auf dem Standstreifen liegen und der VW auf dem rechten Fahrstreifen.

Reifen-Profil entspricht nicht mehr gesetzlichen Anforderungen

Der Seat-Fahrer verweigerte den Transport ins Krankenhaus. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Während der Rettungsarbeiten wurden zunächst der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Nach rund 45 Minuten konnte der mittlere Fahrstreifen ebenfalls wieder frei gegeben werden. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von gut zwei Kilometern.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass das Profil der Reifen an dem Scirocco vor allem an der Hinterachse nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entsprach. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. Nach gut einer Stunde konnten wieder alle drei Fahrstreifen genutzt werden.

Vorderrad aus der Verankerung gerissen

Knapp zwei Stunden später, gegen 20 Uhr, wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Unfall auf der A 33 in Höhe der Anschlussstelle Halle-Künsebeck in Fahrtrichtung Bielefeld alarmiert. Dort hatte der Fahrer (24) eines blauen BMW aus Gütersloh beim Fahrspurwechsel ebenfalls die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in die Mittelleitplanke geschleudert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde unter anderem das linke Vorderrad aus der Verankerung gerissen.

Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden zur weiteren Kontrolle ins Krankenhaus gebracht, die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und sperrte den rechten Fahrstreifen. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es nicht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.