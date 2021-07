Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Versmold

Am frühen Samstagmorgen, 24. Juli, kam es im Versmolder Ortsteil Peckeloh zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Krugstraße/Münsterstraße. Einer der Beteilgten war alkoholisiert und hatte keine Fahrerlaubnis.

Bei einem Verkehrsunfall in Versmold wurden zwei Menschen verletzt, einer der Fahrer war alkoholisiert und hatte keine Fahrerlaubnis.

Hierbei befuhr eine 23jährige Borgholzhausenerin gegen 00:05 Uhr, zusammen mit einem 25jährigen Versmolder, in ihrem Seat die Krugstraße aus Richtung Horst-Olk-Straße kommend.

Im Einmündungsbereich zur Münsterstraße hielt sie kurz an und bog dann nach rechts in Richtung Peckeloh ab. Hierbei übersah sie einen von links kommenden und vorfahrtberechtigten 22jährigen Versmolder mit seinem VW-Polo. In diesem Fahrzeug befanden sich noch drei weitere Versmolder im Alter von 21, 22, und 41 Jahren. Infolge der Kollision der Fahrzeuge wurde der auf der Rücksitzbank des Polo befindliche und offensichtlich nicht richtig angeschnallte 41-Jährige im Pkw nach vorne geschleudert und hierdurch schwer verletzt.

Der 21jährige Fahrzeuginsasse des Polo, der sich ebenfalls auf der Rücksitzbank befand, wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt. Da bei Eingang des Notrufes zunächst das Ausmaß an verletzten Personen nicht eindeutig feststellbar war, wurde seitens der Feuerwehr ein Massenanfall von Verletzten ausgerufen. Durch die eingesetzten Polizeikräfte wurde im Laufe der Unfallaufnahme festgestellt, dass der Fahrer des VW Polo sein Fahrzeug alkoholisiert geführt hatte. Des Weiteren ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Kleinlaut gab er dann am Unfallort noch zu, dass er sich unberechtigt in Besitz der Schlüssel zum Pkw gebracht hatte. Dies wurde im Verlauf der polizeilichen Ermittlungen durch die Halterin des Pkw bestätigt. Der schwerverletzte 41-Jährige wurde einem Warendorfer Krankenhaus zugeführt, der leichtverletzte 21-Jährige zur ambulanten Behandlung in das Haller Krankenhaus gebracht.

Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch beauftragte Unternehmen abgeschleppt. Der Löschzug Versmold reinigte die Unfallstelle und unterstützte bei den Maßnahmen der polizeilichen Unfallaufnahme. Der entstandene Gesamtschaden wird durch die Polizei auf 5.500 EUR geschätzt. Um mögliche Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen bittet die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241/8690.