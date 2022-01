Zweites Leben für alte Schätze bei Aktionstag

Von 9 bis 14 Uhr nimmt die Arnbeitslosenselbsthilfe in Gütersloh am Donnerstag gebrauchte Gegenstände entgegen. Viele Sachen sind willkommen.

Bücher und Lampen hat Ferdi Schniederjürgen (links) zum Wiederverwendungstag am vergangenen Donnerstag nach Harsewinkel gebracht. Die Arbeitslosenselbsthilfe hofft für heute, Donnerstag, am Entsorgungspunkt der GEG in Gütersloh wieder auf viele alte Schätzchen. Von 9 bis 14 Uhr sind die Mitarbeitenden vor Ort.

Gütersloh (gl) - Eigentlich funktioniert der alte Toaster noch. Das Fahrrad ist außer Mode, aber fahrtüchtig. Und der Couchtisch steht schon lange im Keller. Die Arbeitslosenselbsthilfe Gütersloh (ASH) möchte genau solchen Gegenständen ein zweites Leben einhauchen und kommt deshalb heute, Donnerstag, von 9 bis 14 Uhr zum Wiederverwendungstag zum Entsorgungspunkt in Gütersloh, Carl-Zeiss-Straße 58. Die Aktion wird am vierten Donnerstag im April, Juli und Oktober erneut stattfinden, berichtet die ASH in einer Mitteilung.

„Wiedervendung hat hohen Stellenwert“

„Im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes hat die Wiederverwendung neben der Abfallvermeidung einen sehr hohen Stellenwert“, sagt Andreas Meschede, Leiter der Dienstleistung bei der Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh (GEG). „Wir freuen uns, einen guten Partner gefunden zu haben, der diese Aktion auf unserem Entsorgungspunkt anbietet“, betont Meschede laut Mitteilung.

Lange Liste an gefragten Gegenständen

Von 9 bis 14 Uhr sind die Mitarbeitenden der ASH heute, Donnerstag, erstmals in Gütersloh vor Ort und begutachten, ob die alten Schätzchen noch einmal verwendet werden können. Dabei ist die Liste der Dinge, die sie gern mitnehmen und im Secondhand-Kaufhaus sehr günstig weitergeben würden, lang: Gefragt sind Kleidungsstücke aller Art, Größe und Jahreszeit, Hausrat, Trödel, Deko für drinnen und draußen sowie Spielwaren. Entgegengenommen werden auch Bücher für jede Altersgruppe, Fahrräder, Rollatoren, Handwerkzeuge, Elektrogeräte, Lampen sowie Klein- und Kindermöbel. „Selbstverständlich sollten die Sachen gut erhalten sein“, heißt es in der Mitteilung.

Termin für größere Mengen vereinbaren

Was nicht für die Aktion in Frage komme, könne beim Entsorgungspunkt direkt abgegeben werden. Dort fallen unter Umständen Gebühren an. Kostenfrei angenommen werden Elektroaltgeräte, Altglas, Altkleider, Altpapier, Korken und Metalle. Wer größere Mengen oder Möbelstücke hat, kann unter 05241/16861 einen Abholtermin vereinbaren.