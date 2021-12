Gustav Wolf an Investor verkauft

134 Jahre nach der Gründung geht das Gütersloher Traditionsunternehmen Gustav Wolf in den Besitz eines Finanzinvestors. Weltweit beschäftigt das Unternehmen 500 Mitarbeiter, davon 150 am Stammsitz in Gütersloh.

Gegründet wurde Gustav Wolf 1887 in Bielefeld und konzentriert sich seither auf die Produktion von Stahldrahtseilen. Der Familienbetrieb ist sogar schon älter: Er wurde 1737 gegründet.

Seit 1912 ist Gustav Wolf in Gütersloh ansässig. Im Laufe der Jahrzehnte hat das Unternehmen Seile für den Bergbau, Kräne sowie Aufzüge entwickelt und vertrieben. Dazu trug eine kontinuierliche Expansion nach Polen, Ungarn sowie China und in die USA bei, so dass Gustav Wolf seine Produkte in den Märkten aus eigener Produktion bedienen kann. Die größte Seilerei steht heute in China. Hinzu kommen zwei weitere Standorte in Nebra und in Rossleben. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Seil- und Drahtprodukten für die Aufzugs- und Kranindustrie.



Mit Hilfe von CMP möchte sich die Gustav Wolf GmbH wirtschaftlich neu aufstellen. „Wir werden das Unternehmen dabei begleiten, sich bietende Marktchancen zu nutzen, die Kostenstrukturen weiter zu verbessern und vor allem in Europa Marktanteile zu gewinnen“, kündigt Kai Brandes, Geschäftsführender Gesellschafter bei CMP, an.

Dr. Ernst Wolf, geschäftsführender Gesellschafter der Gustav Wolf GmbH, ergänzt: „Als Familienunternehmen freuen wir uns, die weitere Entwicklung des Unternehmens abzusichern, indem wir die unternehmerische Verantwortung an einen erfahrenen Investor übergeben.“ Dabei wird Wolf zunächst als Geschäftsführer das Unternehmen gemeinsam mit dem CMP-Partner Andreas Böttger leiten. Im weiteren Verlauf wird Wolf in den Beirat wechseln.

Ernst Wolf ist auch stellvertretender NRW-Landesvorsitzender im Arbeitgeberverband Metall und Elektro sowie Präsident des Kreisverbandes Gütersloh der Metallarbeitgeber.