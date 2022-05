Gütetermin endet ohne Ergebnis

Der Rechtsstreit um die Kündigung der Leiterin der DRK-Kindertagesstätte Brummihof in Borgholzhausen geht weiter.

Die Kita Brummihof in Borgholzhausen.

Wie berichtet, hatte das Arbeitsgericht Bielefeld die Kündigung aus pädagogischen Gründen für unwirksam – weil unverhältnismäßig – erklärt. Das DRK indes hält den Vorwurf, dass ein Kind in einem Waschraum eingesperrt worden sein soll für erstens unstrittig und zweitens so erheblich, dass es eine Revision vor dem Landesarbeitsgericht in Hamm anstrebt . Einen Termin gibt es noch nicht.