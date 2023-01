Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock: Schulleitung komplett

Carsten Wattenberg ist zum stellvertretenden Schulleiter des Gymnasiums berufen worden. Der 51-Jährige hat am Montag seinen Dienst angetreten. Die Stelle des Stellvertreters war seit dem März 2021 unbesetzt, nachdem Heike Bug Schulleiterin des Gymnasiums Brackwede geworden war. „Die Aufgaben haben wir in dieser Zeit auf die sieben Mitglieder der erweiterten Schulleitung verteilt“, sagt Schulleiter Dr. Michael Kößmeier.

Carsten Wattenberg ist in Lemgo geboren und hat sich nach dem Abitur drei Jahre als Zeitsoldat verpflichtet. In Münster hat er dann Biologie und Sport studiert, sein Referendariat in Bad Salzuflen absolviert und seine erste Stelle am Niklas-Luhmann-Gymnasium in Oerlinghausen angetreten. 2007 wechselte er ans Engelbert-Kaempfer-Gymnasium nach Lemgo, übernahm die Klassenleitung für die Jahrgänge 5 und 6, war seit 2017 Jahrgangsstufenkoordinator für die Oberstufe und hat G8- und G9-Erfahrung. Der Pädagoge ist verheiratet, hat eine Tochter (19) und zwei Söhne (17 und 14).