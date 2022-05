Halle sammelt 10.609 Euro

Die Stadt und der Haller Einzelhandel hatten unmittelbar nach Kriegsbeginn die gemeinsame Unterstützungsaktion gestartet, an der sich viele Bürger(innen) und Unternehmen beteiligt haben. Die Spenden wurden in blau-gelben Spardosen, die in den Geschäften aufgestellt worden waren, gesammelt. Nach Beratungen des Krisenstabes steht nun auch fest, wie die gesammelten Gelder am besten helfen können: Jeder der aktuell 208 in Halle gemeldeten Ukraine-Flüchtlinge (Stand 30. Mai) erhält einen Halle-Gutschein im Wert von 50 Euro zur freien Verwendung.

Die Gutscheine sollen in den nächsten Tagen verteilt werden. „Wir haben uns im Krisenstab Ukraine intensiv darüber ausgetauscht, wie die Spenden am sinnvollsten eingesetzt werden können“, sagt Bürgermeister Thomas Tappe. Dabei sei man von ursprünglichen Idee von der Anschaffung eines Spielgerätes für den Wohncontainer-Standort an der Masch abgewichen, da diese bislang glücklicherweise wenig benötigt werden. „Weil die meisten Menschen entweder privat oder in städtischen Unterkünften unterkommen, haben wir uns auf einen dezentralen Spendenzweck konzentriert“, so Tappe.

Als dringendstes Problem wurde dabei die galoppierende Inflation mit teils erheblichen Preissteigerungen für Dinge des täglichen Bedarfes erkannt. „Diese Preissprünge können bei der Festlegung der staatlichen Leistungen nicht so schnell berücksichtigt werden“, so Tappe. Mit dem Halle-Gutschein will man nun gezielte Hilfe leisten. Tappe: „Mit dem Gutschein können die Menschen in vielen Haller Geschäften einkaufen und selbst entscheiden, ob sie das Geld in Lebensmittel, Kleidung, Mobiliar oder andere für sie wichtige Dinge investieren. Somit schaffen wir auch einen wertvollen Beitrag zur Beteiligung und Integration.“