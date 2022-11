150 Kinder begeistern mit „Halle wir singen“

Friedemann Engelbert weiß, dass die etwa 150 am Konzert beteiligten Kinder in den vergangenen zwei Monaten fleißig geprobt haben und die einstudierten Lieder wie aus dem FF beherrschen. „Bei den Proben hat es bislang immer super funktioniert. Die Menge an Stimmen ist schon eine große Herausforderung. Aber es ist auch das, was enorm viel Spaß macht“, verrät Friedemann Engelbert, der das Chorprojekt „Halle wir singen“ an den Haller Grundschulen etablieren möchte: „Es wäre schön, wenn es eine Wiederholung findet“.

