Rätselhafter Diebstahl: 18 Schlüssel für Pflegedienst-Autos geklaut

Letztlich rätselhafte Einbrüche, die augenscheinlich einen Zusammenhang haben, sind am Wochenende bei Pflegediensten in Halle und Steinhagen zu verzeichnen gewesen. Es wurden insgesamt 18 Autoschlüssel für Dienstwagen entwendet, vier Autos gestohlen, drei davon später in der Nähe abgestellt.

Einbrüche bei Pflegediensten in Halle und Steinhagen - Vier Wagen gestohlen und drei später in der Nähe geparkt

In Halle brachen der oder die unbekannten Täter in der Nacht zum Samstag in Räumlichkeiten des ambulanten Bielefelder Pflegedienstes Via ein, der eine Geschäftsstelle an der Martin-Luther-Straße unterhält. Laut Via-Pflegedienstleiter Andrej Wolf war Mitarbeitern am Samstagmorgen aufgefallen, dass die Autoschlüssel für die Dienstfahrzeuge fehlten. Die vier vorhandenen Dienstwagen auf dem Hof waren alle verschwunden.