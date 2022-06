214 Wünsche begleiten Haller Großprojekt

Seit April gibt es für die Kinder der Grundschule Gartnisch in der Pause so einiges zu bestaunen. Bagger und Kräne sind im Einsatz, der Neubau ihrer Schule hat begonnen. Bei der Grundsteinlegung haben nun einige der Schüler und Schülerinnen mit Hand angelegt und eine Kapsel „eingemauert“ – versehen mit einer aktuellen Tageszeitung, vor allem aber mit 214 Wünschen für ihre Schule der Zukunft.

„Eure Ideen sind mit in dieses Projekt eingeflossen“, sagt Schulleiterin Kristina Niemeyer und liest stellvertretend einige der Wünsche ihrer Schützlinge vor. „Mehr Räume, in denen wir gut lernen können, in denen wir uns gut einleben und zusammen mit netten Lehrern glücklich sein können. Eine neue Bibliothek und ein cooler Schulhof.“ Der offene Ganztag und die Schule mögen außerdem „zusammenwachsen.“ An der Erfüllung der meisten Wünsche hat die Schulleiterin überhaupt keine Bedenken: „Wir haben es in dieser Schule schon immer vorgelebt, ein gutes Team zu sein.“ Dass außerdem „kein Sturm die neue Schule umwerfen kann“, dafür sorgt auch die BKS Architekten GmbH. Geschäftsführer Mario Schurbohm ist froh, dass der lange geplante Neubau nun endlich in die Tat umgesetzt wird und erklärt den uralten Brauch der Grundsteinlegung: „Früher hat man wertvolle Dinge wie zum Beispiel Schmuck als Opfergabe mit dem Grundstein eingemauert, um die Götter milde zu stimmen.“