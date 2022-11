30 Minuten, die Leben retten können

Halle

Die Musik, die aus der Lautsprecherbox dröhnt, gibt den Takt vor. Die Schüler und Schülerinnen knien auf dem Boden, leisten an Puppen Erste Hilfe und wenden eine Herzdruckmassage an. Was am Haller Berufskolleg am "Tag der Wiederbelebung" eine Übung ist, das kann bei jährlich 50.000 bis 60.000 Kreislaufstillständen in Deutschland ganz schnell zum Ernstfall werden.

Von Stephan Arend