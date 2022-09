400 Viertklässler lernen, Verantwortung für die Natur zu übernehmen

Station „Adlerauge“ ist einer von insgesamt zehn unterschiedlichen Bereichen im Haller Stadtwald, an dem die Viertklässler im Rahmen eines knapp dreistündigen Rundgangs vorbeikommen. An jeder Station erfahren sie Wissenswertes zu unterschiedlichen Aspekten des Waldes, dem die aktuelle Trockenheit und der Wassermangel sehr zu schaffen macht. An der Buche als „Mutter des Waldes“ sind dramatische Dürreschäden zu beobachten, eine Regeneration ist nach Angaben von Fachleuten an vielen Stellen nicht mehr möglich.

Julius aus der Klasse 4 b hat ein Handy da entdeckt, wo es offensichtlich nicht hingehört. Foto: Johannes Gerhards

„Die Waldjugendspiele sind ein wichtiges Element in der Umweltbildung“, sagt Förster Johannes-Otto Lübke, der mit seiner Kollegin Annette Uhr die Aktion im Namen des Landesbetriebs Wald und Holz begleitet. Seit über zehn Jahren gibt es das Projekt, das für einige Klassen den Auftakt zu einer vierwöchigen Unterrichtseinheit bildet. Vom Gasthof Grünwalde führt ein angepasster Parcours bis zur Kaffeemühle und zurück. Der bisher genutzte Weg wurde aus Sicherheitsgründen verändert, schließlich gebe es immense Trockenschäden an Buche und Ahorn, abbrechende Äste könnten die Waldbesucher gefährden, betont Johannes-Otto Lübke.

Die Eiche gehört zu den härteren Holzarten. Das erfahren die Kinder, als sie versuchen, Nägel einzuschlagen. Die meisten werden krumm. Foto: Johannes Gerhards

Am Mittwoch starten sieben Klassen im Viertelstunden-Takt. Insgesamt beteiligen sich an drei Tagen mehr als 400 Kinder aus 16 Klassen der teilnehmenden Grundschulen. Am Anfang steht ein kleines Quiz. Der Förster hängt seinen Schlüsselbund in einen jungen Baum. „Wo würde der Schlüssel hängen, wenn der Baum pro Jahr 30 Zentimeter größer wird“, möchte er von den Schülerinnen und Schülern wissen. Die Antwort ist für einige verblüffend: in genau der gleichen Höhe. „Unten ist der Baum alt, oben ist er jung. Das Regenwasser mit Nährstoffen wird von den Wurzeln bis zur Krone transportiert“, gibt Lübke den 21 Kindern und ihrer Lehrerin Katharina Junge-Wentrup noch mit auf den Weg.

Sie sollen im Folgenden Baumarten identifizieren, per Nagelprobe weiches von hartem Holz unterscheiden, die Bedeutung von Wasser als wertvollstes Lebensmittel kennenlernen oder Hintergründe zur Forstkultur erfahren. Auf einer vor Jahren noch von unzähligen Fichten bestandenen Lichtung wurden im November zwei- bis dreijährige Laubbäume angepflanzt. Ihnen droht Gefahr, die einerseits von der Trockenheit ausgeht, zum anderen aber auch von Tieren und Pflanzen. „Die Rehböcke fressen die Knospen ab und beschädigen den Stamm mit ihrem Gehörn, außerdem überwuchern Adlerfarn oder Brombeerbüsche die jungen Bäume“, erklärt Johannes-Otto Lübke. Hier müssen die Waldbesitzer eingreifen, die Kultur freischneiden und die Stämme mit einem Verbissschutz auf Schaffettbasis einpinseln, denn Schafe und Rehe können sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht riechen.

»Unten ist der Baum alt, oben ist er jung«, erklärt Förster Johannes-Otto Lübke den Mädchen und Jungen zum Start der Waldjugendspiele. Foto: Johannes Gerhards

Wenn es zu viele Rehe gibt, müssen sie bejagt werden, um Wildschäden an Jungbäumen zu reduzieren, erfahren die Kinder an Station 5. Rund 150.000 Bäume hat der Förster in einem Jahr für sein 3.000 Hektar großes Revier eingekauft, das mehr als 300 Waldbesitzern gehört. Nach seinen Angaben bieten unterschiedliche Baumarten dem Wald mehr Stabilität, außerdem fallen dann nicht immer sämtliche Bäume Schädlingen wie dem auf sie spezialisierten Borkenkäfer zum Opfer. Einige der abgestorbenen Bäume wurden nicht gefällt, weil sie als Lebensraum für seltene Käfer dienen und so zur Artenvielfalt beitragen. Weiter geht es in Richtung Kaffeemühle, von wo aus ein herrlicher Weitblick möglich ist. Den Abschluss bildet das Stockspiel, dann erhalten alle Klassen eine Urkunde für ihre Teilnahme. Mitorganisator der Waldjugendspiele sind die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und die Stadt Halle.