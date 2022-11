47 Mieter im kleinen Haller Kulturzentrum

Halle

Einst wurden in der Fabrik der Familie Güttgemanns an der Alleestraße Lederwaren produziert. Über fast 25 Jahre hat die alte Immobilie den Wandel zu einem kleinen Haller Kulturzentrum mit einer Vielzahl Ateliers und Kunstwerkstätten vollzogen. Die Eigentümerin will das Gebäude jetzt zukunftsfest machen.

Von Johannes Gerhards