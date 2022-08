8500 Fans feiern Peter Maffay in der OWL-Arena in Halle

Auch beim 13. Auftritt in der OWL-Arena in Halle hat Peter Maffay ohne musikalischen Schnickschnack zuverlässig abgeliefert. Das 50-jährige Bühnenjubiläum scheint ihm von seiner unbändigen Spielfreude nichts genommen zu haben – ganz im Gegenteil.

Am Vorabend seines 73. Geburtstags feiern 8500 Fans Peter Maffay bei seinem Konzert in der OWL-Arena in Halle.

Am Tag vor seinem 73. Geburtstag sprüht der Rocker vor Tatendrang und präsentiert sich 8500 Fans in Halle auf beneidenswertem Fitnesslevel. Das Konzert, mit dem Peter Maffay gleichzeitig die 100.000-Besuchermarke in der OWL-Arena knackt, ist ein zweieinhalbstündiges Plädoyer, weshalb er die meisten Nummer-1-Alben in Deutschland verkauft hat und warum sein Erfolg weiter anhält.