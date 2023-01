Abgeschmückte Tannen dienen dem guten Zweck

Halle

Bereits um 8 Uhr in der Früh haben sich am Samstag zahlreiche, freiwillige Helfer mit schwerem Gerät auf dem Alten Busbahnhof in Halle versammelt, um von dort aus zu ihren Einsätzen in der Lindenstadt und einigen Ortsteilen zu starten. Ihre Aufgabe: Die Bürgersteige und Straßen von ausgedienten Weihnachtsbäumen zu befreien und obendrein Spenden für den guten Zweck zu sammeln.

Von Malte Krammenschneider