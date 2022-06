Abschiedsgottesdienst von Pfarrer Josef Dieste in Halle

"Schön war‘s“ – so lautet der Titel eines 60-seitigen Büchleins, die Pfarrer Josef Dieste am Freitagabend vom Kollegen Michael Krischer überreicht bekam: 60 Seiten mit Episoden und Erinnerungen von Gemeindemitgliedern. „Schön war‘s“ kann man aber auch diesen Abend überschreiben.

Etwa 250 Besucher hatten sich im Garten der Herz-Jesu-Kirche eingefunden, um mit dem in den Ruhestand scheidenden Pfarrer den Abschiedsgottesdienst zu feiern. Das Wetter hielt nach diversen Regengüssen den ganzen Tag über am Abend. Nichts anderes hatte sich Josef Dieste gewünscht – außer: keine langen Reden, keine Grußworte, kein steifer Empfang nach dem Gottesdienst. Eine lockere Plauderrunde am Stehtisch, der zuvor der Altar gewesen war, wollte Dieste, um mit allen noch einmal ins Gespräch zu kommen.