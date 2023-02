Halle

Das Abschlusskonzert der Haller Bachtage (Messe h-Moll BWV 232) geht am Samstag, 11. Februar, 17 Uhr in der St. Johanniskirche über die Bühne und wird am Sonntag, 18. Februar, um 17 Uhr in der Altstädter Nicolaikirche in Bielefeld wiederholt.