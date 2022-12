Acto-Soft und Gesamtschule Halle kooperieren

Halle

Wer als junger Mensch nicht nur das "Zocken", sondern auch die Arbeit mit Computern oder das Programmieren spannend findet und vielleicht sogar an eine spätere Ausbildung in dem Bereich denkt, der findet an der Gesamtschule Halle eine "Spielwiese", die sich auf dem Gebiet der Informatik für die Schüler immer breiter aufstellt. Jüngstes Kind dieser Weiterentwicklung ist eine offizielle Kooperation mit dem Software-Entwickler Acto-Soft aus Halle, die für Schule und Unternehmen eine Win-Win-Situation bringen soll.

Von Stefan Küppers