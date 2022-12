„Alle sind froh, dass wir wieder singen können“

Den Haller Bach-Chor gibt es seit 1961 - nach drei Jahren steht am 11. Dezember wieder das Weihnachts-Oratorium auf dem Programm

Erstmals seit drei Jahren steht am Sonntag, 11. Dezember, um 17 Uhr in der St. Johanniskirche wieder das Weihnachts-Oratorium auf dem Programm.

Das wird deutlich, als eine Sängerin sich selbst auf einem Plattencover von 1979 entdeckt. „Da muss ich wohl zwölf gewesen sein“, sagt sie über die Aufnahme aus der Abteikirche Marienfeld, wo der Bach-Chor mit Weihnachtschorälen seines Namensgebers aufgetreten ist. Am Sonntag, 11. Dezember um 17 Uhr steht in der St. Johanniskirche erstmals nach drei Jahren wieder das Weihnachts-Oratorium auf dem Programm. An der Seite namhafter Vokalsolisten wie Friederike Webel (Sopran), Sarah Romberger (Alt), Florian Feth (Tenor) und Fabian Kuhnen (Bass) wirken im Ensemble des Bach-Chores erstmals 12 Mitglieder des Teenie-Chores mit.