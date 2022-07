Altes Haus in Halle soll trotz Kritik Denkmal werden

Blick auf das Ensemble an der Langen Straße: Die Häuser Nr. 34 und 32 (vorne v.l.) sind in Privatbesitz. Die Häuser Nr. 30 („Haller-Willem-Haus), Nr. 28 („Taverne) sowie Nr. 26 (Haus Deckenbrock) und Nr 24 sind vor einigen Jahren in Besitz der Stadt gekommen

Foto: Ulrich Fälker