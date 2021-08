Am Ende nur ein kleiner Kompromiss zum Generalverkehrsplan

Halle

Nach einer langen und teils emotionalen Sitzung hat der Haupt- und Finanzausschuss doch noch einen kleinen Kompromiss gefunden in dem Konflikt zwischen der Ausschussmehrheit von Grünen, SPD und UWG sowie Bürgermeister Thomas Tappe (CDU), der sich an der Zeitplanung für den Umbau der Alleestraße entzündet hat. In einer entscheidenden Frage aber ist die Kontroverse nicht aufgelöst worden, sodass am Ende nicht nur die CDU, sondern auch der Bürgermeister selbst gegen den von ihm eingebrachten Haushalt gestimmt hat.

Stefan Küppers