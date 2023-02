Andreas Pröve reist als Querschnittsgelähmter um die Welt

Andreas Pröve ist seit einem Motorradunfall querschnittsgelähmt. Das hält ihn nicht ab, als Reisejournalist selbst Schluchten und gefährliche Klettersteige im Himalaya zu meistern. "Gegen den Strom - 40 Jahre auf Achse um die Welt" lautet sein Thema im Rahmen der VHS-Vortragsreihe "Länder und Menschen" am Mittwoch, 22. Februar, 19.30 Uhr in der Aula des Berufskollegs Halle.

VHS-Vortrag "Gegen den Strom" am 22. Februar in Halle

Andreas Pröve ist seit 40 Jahren auf Achse um die Welt. Von seinen Erlebnissen berichtet er am 22. Februar in der Aula des Berufskollegs Halle.

„Was jetzt?!“, fragt sich Andreas Pröve verzweifelt, als er im Alter von 23 Jahren nach einem Motorradunfall mit gebrochenem Rückgrat erwacht. „Kann ich jemals wieder reisen? Traumland und die ultimative Messlatte sind für ihn Indien. Denn wenn es gelingt, als Querschnittsgelähmter den chaotischen Subkontinent zu erkunden, wird in nichts mehr stoppen. Drei Jahre später meistert er seine erste Rolli-Reise dank der Hilfe der Einheimischen und kommt dadurch Land und Menschen besonders nahe. Das wiederum ermöglicht ein abenteuerliches Leben als Reisejournalist: AndreasPröve folgt dem Ganges quer durch Indien von Kalkutta bis zur Quelle. Das letzte Stück im Himalaya tragen ihn Sherpas über Schluchten und gefährliche Klettersteige.

Terrassenfelder bei Yuenyang, Yunnan. Foto: Andreas Pröve

Sein nächstes Projekt ist der Mekong, der fünf buddhistische Länder Indochinas miteinander verbindet. Und auch den Jangtsekiang rollt er von unten von Shanghai am gelben Meer bis zum Himalaya auf. In diesem Vortrag berichtet Andreas Pröve mit ansteckendem Optimismus von seinen größten Grenzgängen der vergangenen 40 Jahre und beweist nebenbei: Wenn er mit Handicap ein erfolgreicher Buchautor und Reisejournalist werden konnte, ist nichts unmöglich. Was für ein Mutmacher!

Pavillion bei Hangzhou. Foto: Andreas Pröve

So intensiv und hautnah, wie Andreas Pröve unterwegs ist, erlebt der Zuschauer auch seine Auftritte und Fotoreportagen: Spannend, lebendig und live erzählt, bereichert mit Interviews, O-Tonaufnahmen Videos und Musik. Ansteckender Witz, Humor und die Offenheit dessen, der das Leben liebt, prägt auch seine Bücher, die die „Spiegel-Bestsellerliste“ erreicht haben. So hat er sich bei allen bedeutenden Veranstaltern im deutschsprachigen Raum einen Namen gemacht.

Andreas Pröve sind spektakuläre Aufnahmen gelungen Foto: Andreas Pröve

Es gibt noch Eintrittskarten

Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro (reduziert 8 Euro) gibt es telefonisch bei der VHS unter 05201 – 8109-0, im Internet unter www.vhs-ravensberg.de oder an der Abendkasse