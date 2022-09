Ängste, Glaube und das größte Glück

Hochschwanger die Heimat und die Familie verlassen? In einem fremden Land neu beginnen? Eigentlich undenkbar. Doch in Zeiten des Krieges müssen sich einige Frauen aus der Ukraine genau diese Fragen stellen. Nina ist aus Warasch, einem Ort nahe der Grenze zu Weißrussland, geflohen.

Am 25. März, es ist ein Freitag, beginnt für die 24-Jährige ihr neues Leben in Halle – in einer Stadt, von der sie zuvor noch nie etwas gehört hat, in einer Stadt, in der ihr gut einen Monat später das größte Glück widerfährt: Im Klinikum Halle kommt am 28. April ihre Tochter Milana zur Welt, 2900 Gramm schwer, 49 Zentimeter groß und vor allem gesund.