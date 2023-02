Auch die Sparkasse Gütersloh hat Halle ein Angebot gemacht

Während des bereits laufenden Sondierungsprozesses bezüglich einer möglichen Fusion zwischen den Kreissparkassen Halle und Wiedenbrück hat sich auch die Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold bemüht, in einen Verhandlungsprozess eingebunden zu werden. Ein entsprechendes Schreiben ist allerdings nur an den Vorstand der Kreissparkasse Halle gegangen, nicht an den der Kreissparkasse Wiedenbrück. Halle aber scheint auf die Anfrage aus Gütersloh nicht positiv reagieren zu wollen. Dies ist eine der Neuigkeiten, die am Dienstag während einer knapp zweistündigen Sondersitzung des Kreisausschusses im Kreishaus Gütersloh zur Sprache kamen.

