Auch die Teststation in Halle schließt

Halles Corona-Testzentrum am Alten Busbahnhof hat am Dienstag (28. Februar) das letzte Mal geöffnet und wird dann abgebaut. „Wenn ab dem 1. März auch die Testpflicht in den Krankenhäusern wegfällt, dann wird niemand mehr Geld für einen Coronatest ausgeben“, sagt Robil Önaktug, Betreiber des OWL-Testzentrums mit mehreren Stationen.

: Am heutigen Dienstag testet Robil Önaktug zum letzten Mal in seiner Station am Haller Busbahnhof.

Die Coronaschutzverordnung läuft in NRW ohne erneute Verlängerung aus, zuletzt gab es immer weniger Einschränkungen. Dennoch habe gerade die Teststation in Halle auch in den vergangenen Wochen noch Sinn gemacht, verweist Robil Önaktug auf die Zahlen: „Hier haben sich noch bis zu 100 Personen täglich testen lassen. Das liegt an der Nähe zum Krankenhaus und weil wir hier die einzige Teststation betreiben.“ Bis zu acht positive Testergebnisse pro Tag seien bis zuletzt festgestellt worden. In anderen Stationen wie in Verl, Amshausen oder Steinhagen, wo nun ebenfalls Schluss ist, hätten sich am Ende deutlich weniger Menschen testen lassen: „Nur noch 20 bis 30 am Tag.“