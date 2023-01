Auch im Dunkeln Tennis spielen

Mit dem Programm „Moderne Sportstätten“ unterstützt die Landesregierung Vereine, in ihre Zukunft zu investieren. So plant etwa der TC Blau-Weiß Halle, auch mit Hilfe dieser Förderung neben der Modernisierung der Heizungsanlage zwei Aschenplätze mit einer Flutlichtanlage auszustatten. „Die Erdarbeiten dafür sind bereits abgeschlossen und im Frühjahr werden wir dann das Flutlicht für die Plätze drei und vier direkt neben dem Clubhaus in Betrieb nehmen können“, erklärt der Vereinsvorsitzende Jan Werkis. Um den Eigenanteil des Vereins deutlich zu reduzieren, setzt der Vorstand nun auf das Crowdfunding-Projekt der Volksbank Halle.

Die erhoffte Unterstützung kommt aber nur zustande, wenn die Mitglieder und ihre Freunde oder Verwandte „mitspielen“ und bis zum Ende der Aktion am 19. März unter dem Motto „Viele schaffen mehr“ 4.000 Euro gespendet haben. Wird das Spendenziel erreicht, verdoppelt die Volksbank die Summe auf 8.000 Euro. „In diesem Fall müssten wir keinen weiteren Kredit aufnehmen. Damit wäre dann das Gesamtprojekt abschließend finanziert“, sagt Jan Werkis.

Dem Verein biete die Flutlichtanlage ganz neue Möglichkeiten, das Clubleben zu fördern. Die Flutlichtanlage ermögliche allen Vereinsmitgliedern verlängerte Trainingszeiten, vor allem im Frühjahr und Herbst. Weiterhin seien auch Clubevents unter Flutlicht für den Breitensport- und Leistungsbereich geplant. Auch für potenzielle Neumitglieder werde der TC Blau-Weiß Halle laut Werkis so noch interessanter: „Diese Maßnahme stellt für uns einen ersten Schritt für eine erfolgreiche Zukunftsausrichtung des Vereins dar. Auf Wunsch erstellen wir nach Projektende gerne eine Spendenbescheinigung, damit die Spende steuerlich abgesetzt werden kann."

Auf diesen beiden Plätzen soll demnächst dank Flutlicht auch nach Einbruch der Dunkelheit gespielt werden. Foto: BW Halle

Wer mehr als 50 Euro spenden möchte, der sollte folgendes beachten: Die Volksbank steuert je Spender „nur“ 50 Euro dazu. Bei Spenden von mehr als 50 Euro ist es somit ratsam, den Betrag entsprechend aufzuteilen und eine weitere Spende über eine andere E-Mail-Adresse durchzuführen. Und was passiert, wenn das Spendenziel nicht erreicht werden sollte? „Dann werden alle eingezahlten Spenden vom Treuhandkonto der Volksbank wieder zurück überwiesen und die gesamte Maßnahme ist gescheitert. In diesem Fall müsste sich der Verein um eine weitere Finanzierung kümmern und die Kasse würde belastet werden“, so Werkis.

Erfolgreiche Projekte in Hörste, Kölkebeck und Künsebeck

In der Vergangenheit haben die Volksbank Halle und heimische Vereine bereits einige Crowdfunding-Projekte erfolgreich abgeschlossen. So sind in Hörste und Kölkebeck Boule-Bahnen entstanden. Zuvor hatte TV Deutsche Eiche Künsebeck im Frühjahr 2022 als erster Verein das Angebot der Volksbank Halle genutzt, um auf der Tennisanlage mit einem Container für die Versorgung mit Speisen und Getränken zu sorgen sowie eine Unterstellmöglichkeit zu schaffen.

Infos unter www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/flutlichtanlage-tc-bw-halle?tblink=statuslog