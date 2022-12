Auftragsbücher bei Caljan sind voll

Das Unternehmen für Logistik-Automatisierungstechnologie hat Mitte 2022 seinen Standort in das interkommunale Gewerbegebiet Ravenna-Park der Kommunen Werther, Gütersloh und Halle verlegt.

In Steinhagen wurde es zu eng

„Wir sind an unserem alten Standort in Steinhagen nach mehreren Jahren mit starken Wachstum aus allen Nähten geplatzt“, so Wieland Wegge, Geschäftsführer der Caljan GmbH, die Teil der Caljan-Gruppe mit Mutterhaus in Dänemark ist. Auf rund 25.000 Quadratmetern sind seit Sommer die neue Produktionshalle und Verwaltungsgebäude bezogen, die ein Beispiel für nachhaltigen, klimaschonenden Industriebau setzen.

Die Caljan-Unternehmensgruppe ist spezialisiert auf individuelle Paket-Förderanlagen und Etikettierungssysteme, die von rund 70 Mitarbeitenden mit hoher Fachkompetenz nach Kundenanforderungen konzeptioniert, gebaut und installiert werden.

Bekenntnis zum Standort OWL

Das boomende Online-Geschäft mit entsprechender Paketlogistik sorge bei Caljan für volle Auftragsbücher und einem optimistischen Blick in die Zukunft, trotz der aktuell unsicheren Zeiten: „Die Investition hier im Ravenna-Park ist ein Bekenntnis zum ostwestfälischen Standort“, sagt Wieland Wegge. So passt es auch ins Bild, dass aktuell eine Apfelbaum-Wiese angelegt wird – mit alten Sorten.