Aus wenig viel machen

Das virtuelle Museum „Haller ZeitRäume“ präsentiert „MUTmach-Geschichten“ in Zeiten der Krise - Blick in die Stadtgeschichte

Halle

Energieknappheit, Inflation, Seuchen, Krieg, Vertreibung und ein damit einhergehender Wohlstandverlust: Aktuell kommen einem diese Schlagwörter ziemlich bekannt vor und lassen so manchen Bürger verzweifeln. Doch dass all die Probleme nicht neu sind, beweist ein Blick in die Haller Geschichte, denn im Laufe der Zeit mussten Menschen immer wieder aufkommende Krisen meistern.

Von Malte Krammenschneider