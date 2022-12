Ausstellung in Versmold

Die 46 Werke von 37 Kunstschaffenden sind bis zum 8. Januar in der Galerie et zu sehen

Versmold

Viele Köche verderben bekanntlich den Brei. Viele Künstler bereichern allerdings das Ergebnis. Wie man im Rahmen der Eröffnung der traditionellen Mitgliederausstellung in der Galerie et in Versmold erleben konnte. Insgesamt 46 Werke von 37 kunstschaffenden Mitgliedern des Versmolder Kunstkreises werden bis Sonntag, 8. Januar, unter dem Leitmotto „Aufbruch“ zu sehen sein.

Von Gabriele Grund