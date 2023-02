Ausstellung mit Werken von Michael Plöger in Halle

Halle

Die gleichen Bilder am selben Ort zweimal auszustellen, ist eher ungewöhnlich. Der Bielefelder Künstler Michael Plöger tut es. Sechs Jahre nach seiner ersten Ausstellung in der Städtischen Galerie hängen seine großformatigen Werke erneut an den Wänden der Alten Lederfabrik – allerdings etwas verändert. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 16. April in der Städtischen Galerie Alte Lederfabrik, Alleestr. 64-68. Die Öffnungszeiten sind samstags, 11-18 Uhr und sonntags, 15-18 Uhr.

Von Christina Geis