Autoknacker-Bande muss ins Gefängnis

Man mag sich das nicht vorstellen: Morgens schaut man aus dem Fenster, und der BMW ist entweder gefleddert oder ganz verschwunden. So ist es auch Autobesitzern in Halle und im Kreis Gütersloh ergangen, die Opfer eines Trios wurden. Jetzt hat das Landgericht Bielefeld mehrjährige Haftstrafen verhängt.

Litauisches Trio vom Landgericht verurteilt – auch in Halle unterwegs

Drei Litauer, die auch in Halle Autos geknackt haben, müssen ins Gefängnis.

Für die drei Litauer (23 bis 34) war das Knacken der Autos ein Kinderspiel, sie beherrschten ihr Handwerk: Bei Fahrzeugen mit dem sogenannten KeylessGo-System verlängerten sie die Funkstrecke des Schlüssels mit einem speziellen Gerät und konnten so die Autos öffnen. Wo das nicht klappte, schlugen sie nach althergebrachter Sitte eine Scheibe ein. Am Ende fehlten so teure Teile wie digitale Tachoeinheiten, Mittelkonsolen mit Bedienungselementen, Navigationsgeräte und sogar komplette Frontscheinwerfer – allesamt kenntnisreich und zielgerichtet ausgebaut.