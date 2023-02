Bande bricht in Halle, Bielefeld und Werther Autos auf

Ein 21-jähriger Herforder und zwei 17-jährige Bielefelder müssen sich am 28. Februar wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls vor dem Landgericht Bielefeld verantworten.

Das Trio und weitere gesondert verfolgte Personen sollen sich zusammengeschlossen haben, um in unterschiedlichen Zusammensetzungen unter anderem fortgesetzte Diebstahltaten in Bielefeld und Halle zu begehen. Im September 2019 sollen die Täter schwerpunktmäßig Diebesgut aus geparkten Autos und in einem Fall auch ein Auto selbst entwendet haben. Zudem soll ein Angeklagter mit einer gestohlenen EC-Karte 2.000 Euro abgehoben haben.

Mit gestohlener EC-Karte 2.000 Euro abgehoben

Dabei sollen die Angeklagten vielfach eine Fahrzeugscheibe mit aus öffentlichen Verkehrsmitteln entwendeten Nothämmern oder mit Schlagbolzen aus Nothämmern eingeschlagen haben. Einige Autos sollen unverschlossen gewesen sein. Ein Angeklagter soll zudem Ende November 2019 in Werther bei sechs Gelegenheiten Gegenstände aus Fahrzeugen entwendet haben. 116 Taten sind angeklagt.