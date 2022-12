Baustelle auf Haller Willem-Strecke

Nach Auskunft der Deutschen Bahn (DB Netz AG) finden in der kommenden Woche auf der Linie RB 75 Bahnübergangs- und Gleisarbeiten statt.

Von Bielefeld nach Osnabrück

Von Dienstag bis Freitag, 13. bis 16. Dezember, fahren die Züge von Bielefeld Hbf bis Quelle nach dem Regelfahrplan. Auf dem Streckenabschnitt von Quelle nach Halle verkehren einige Zugverbindungen zu geänderten Fahrtzeiten. In Halle besteht Anschluss an den Schienenersatzverkehr mit Bussen zur Weiterfahrt nach Osnabrück mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen zum Ein- und Ausstieg.

Am Samstag und Sonntag, 17. und 18 Dezember, verkehren die Züge von Bielefeld Hbf bis Halle bis in die Abendstunden zu geänderten Fahrtzeiten. Von Halle bis Wellendorf fahren die Busse des Schienenersatzverkehrs. In den späteren Abendstunden fahren die Busse weiter bis nach Osnabrück Hbf und halten ab Wellendorf an den Unterwegsbahnhöfen nur zum Ausstieg.

Von Osnabrück nach Bielefeld Hbf

Von Dienstag bis Freitag, 13. bis 16. Dezember, fahren auf dem Streckenabschnitt von Osnabrück Hbf nach Halle Busse statt Züge. In Halle besteht Anschluss an die Zugverbindungen der Linie RB 75 zur Weiterfahrt nach Bielefeld Hbf. Die Züge verkehren bis Bielefeld-Brackwede - sowie in den späten Abendstunden auch bis Bielefeld Hbf - zu geänderten Fahrtzeiten. Am Freitag wird die letzte Fahrt des Ersatzverkehrs durchgebunden bis Bielefeld Hbf, ab Halle wird an den Unterwegsbahnhöfen nur zum Ausstieg gehalten.

Am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Dezember, fahren die Züge der Linie RB 75 von Osnabrück Hbf bis Wellendorf. Auf dem Streckenabschnitt von Wellendorf bis Halle fahren die Busse des Schienenersatzverkehrs mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen zum Ein- und Ausstieg.

In den späten Abendstunden fahren die Busse weiter bis nach Bielefeld Hbf und halten ab Halle an den Unterwegsbahnhöfen nur zum Ausstieg. Zudem kommt es bei einzelnen Zugverbindungen zu Fahrtzeitänderungen auf dem Streckenabschnitt von Osnabrück Hbf nach Wellendorf.

Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den SEV-Bussen nicht möglich. Die Ersatzfahrpläne sind unter www.nordwestbahn.de verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien (zum Beispiel www.bahn.de) abrufbar.