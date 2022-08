Familie mit Pistole bedroht: SEK-Einsatz in Halle-Hörste

Großeinsatz der Polizei am Freitagabend in Halle im Kreis Gütersloh. Dort ist es innerhalb einer Familie zu Auseinandersetzungen gekommen, in dessen Verlauf sich ein Mann im Keller eines Wohnhauses verschanzte. Spezialkräfte der Polizei wurden angefordert.

Mann (48) verschanzt sich in Haus - weitere Bewohner in Sicherheit

In dem Mehrgenerationenhaus an der Neuen Dorfstraße im Ortsteil Hörste kam es am Freitagabend gegen 19.30 Uhr zu verbalen Streitigkeiten innerhalb einer Familie. Im Zuge der Auseinandersetzung bedrohte ein 48-jähriger, alkoholisierter Mann die Familienangehörigen mit einer Pistole. Fast alle Bewohner verließen das Haus und brachten sich in Sicherheit.