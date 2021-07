Beine der Nachwuchskicker im Visier

Durch verschiedene Bein- und Hüftpositionen werden für den Fußball wichtige Muskelgruppen im „kalten“ Zustand untersucht. Dr. Christian Schürmann (l.) und Marc Thum (r.) zeigen an Maximilian Klink, wie die Schüler die Probanden untersucht haben.Vorstellung der Messergebnisse für die Masterarbeit von Marc Thum (links): Unterstützt haben ihn dabei Maximilian Klink und Dr. Christian Schürmann

Sie nahmen Beine und Hüften von Nachwuchsfußballern genauer unter die Lupe. Im Wissenschaftsdeutsch wird das dann „methodisch-systematischen Datenerfassung“ genannt. Diese Daten waren für Thum als Leiter der Abteilung Diagnostik und Bewegungsanalyse am Deutschen Institut für Orthopädie, Osteopathie und Sportmedizin im Rahmen seiner Masterarbeit „Intelligenz und Bewegung“ wichtig zur Erlangung des Masters of Science an der Universität Bielefeld.