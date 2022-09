Bekanntes Gesicht der Kreissparkasse Halle geht

Die Kreissparkasse Halle stellt sich im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring personell neu auf. In 20 Jahren hat die scheidende Pressesprecherin eine Menge mitgemacht, am letzten Arbeitstag sogar eine Automatensprengung.

Wechsel in der Leitung der Öffentlichkeitsarbeit der Kreissparkasse: Heidi Kirsch (2.v.l.) geht in den Ruhestand, ihr folgt Julia Holdack nach. Es gratulieren der Kreissparkassen-Vorstandschef Henning Bauer (links) und Vorstandskollege Daniel Kreuzburg.

Wer bei einem Unternehmen wie der Kreissparkasse Halle die Öffentlichkeitsarbeit zu verantworten hat, der kommt gelegentlich auch ins Schwitzen. Zum Beispiel, wenn man im Haller Lindenbad eine große, laute und sehr feuchte Poolparty für mehr als 200 Kinder betreut. Heidi Kirsch hat diese einst sehr beliebte Veranstaltung quasi erfunden und als Leiterin Kommunikation und Pressesprecherin auch persönlich betreut. Und sie weiß, wie wichtig gerade Kindern (und deren Eltern) die von der Kreissparkasse gesponserten Veranstaltungen wie der große SC-Halle-U11-Cup oder das Mädchenturnier in Steinhagen sind.

Ganz zum Schluss noch ein Großkampftag

Die jetzt 65-Jährige geht zum Ende dieses Monats in den Ruhestand und repräsentierte mehr als 20 Jahre lang das Kreditunternehmen bei vielen Gelegenheiten nach außen. Just an dem Tag, als Heidi Kirsch ihren eigentlich offiziell letzten Arbeitstag für die Kreissparkasse hatte, bescherte ihr der große Sprengstoffanschlag auf die Sparkassen-Filiale in Werther noch einen außergewöhnlichen Großkampftag in der Zusammenarbeit mit Medien. Doch auch das hat die Gütersloherin gut gemeistert, der ihre Arbeit, wie sie zum offiziellen Abschied betont, immer Freude gemacht hat. Um ihre Nachfolgerin Julia Holdack in die Aufgabe einzuarbeiten, hat Heidi Kirsch ihren Ruhestand extra noch einmal um vier Wochen verschoben.

Viele Prominente betreut

Die gebürtige Detmolderin Heidi Kirsch war im Jahr 2000 an die Kreissparkasse Halle gewechselt, wo sie als Nachfolgerin von Günter Schieb 2003 als Leiterin Kommunikation auch verantwortlich wurde für Pressekommunikation, Spenden, Sponsoring, Ausstellungen und Veranstaltungen wie das 150-jährige Firmenjubiläum. Heidi Kirsch, die nach einem Magisterstudium in Geschichte, Publizistik und Politologie bei verschiedenen Unternehmen in OWL tätig war, bevor sie zur Kreissparkasse wechselte, erinnerte an viele interessante Ausstellungen und Events sowie an illustre Vortragsgäste in der Kreissparkasse wie Petra Gerster, Guido Knopp oder auch Hans-Werner Sinn.

Die Neue kommt vom Landesverband Lippe

Vorstandsvorsitzender Henning Bauer dankte und lobte Heidi Kirsch für hohe Einsatzbereitschaft, Kollegialität und Loyalität. Zugleich begrüßte er Julia Holdack als neue Pressesprecherin. Die 30-jährige Bielefelderin war zuletzt beim Landesverband Lippe in Lemgo in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Nach Studien von Geschichte und Literatur sowie Masterstudien zu Britisch und American Studies an den Unis von Paderborn und Bielefeld fügte sie ein Fernstudium im Bereich PR und Öffentlichkeitsarbeit hinzu. Die Arbeit in der und für die Öffentlichkeit überlässt die Kreissparkasse ganz bewusst nicht nur gelernten Bankkaufleuten.