Warum ein Baumbesetzer eine Waldräumung verschlafen hat, warum sich Schülereltern in Halle Anfang 2022 einige Sorgen gemacht haben, warum ein Verkehrsversuch für Ärger sorgte und warum die Dorfgemeinschaft in Künsebeck einen Coup landen konnte, ist im politischen Jahresrückblick nachzulesen.

Das neue Jahr 2022 beginnt in Halle und Werther mit längeren Stromausfällen in der Nacht. Es ist nicht wirklich schlimm und die Stromunterbrechung dauert für betroffene Haushalte maximal wenige Stunden. Im Nachhinein aber wirkt dieser zwischenzeitliche Komfortverlust wie ein Omen für die grundlegenden Energieprobleme, mit denen sich die Bürger im Jahr 2022 mit wachsender Intensität und Sorge beschäftigen müssen. Und wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass die Stadt Halle in 2022 nicht nur Energiesparpläne mit abgeschalteten Straßenlampen sowie weniger warmen Duschen in Sporthallen, sondern sogar einen regelrechten Notfallplan für Krisenlagen wie Blackouts entwickeln würde und übersichtliche Broschüren dazu an alle Haushalte verteilt. Es ist eben auch für Halle ein sehr besonderes Jahr.