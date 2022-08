Beste Bedingungen für neue Fünftklässler

Der neue fünfte Jahrgang an der Gesamtschule Halle findet allerbeste Bedingungen. Es gibt drei sehr kleine Klassen und trotzdem intensive Betreuung durch jeweils zwei Lehrer und weitere Sozialarbeiter.

61 Kinder verteilen sich an der Gesamtschule auf drei Klassen - Doppelte Lehrer- und Sozialarbeiterbetreuung

„Herzlich willkommen“: Mit einem bunten Gruß begrüßten die älteren Schüler sowie Lehrer die neuen Fünftklässler an der Gesamtschule Halle.

Es wird womöglich noch nicht allen Eltern so klar sein: Aber die äußeren Bedingungen, die ihre Kinder in der neuen fünften Jahrgangsstufe an der Gesamtschule Halle vorfinden, sind weit und breit einzigartig. Es war der Schule zwar überhaupt nicht recht, dass für das neue Schuljahr letztlich nur 61 neue Fünftklässler angemeldet wurden. Doch diejenigen, die jetzt da sind, finden sehr kleine Klassen und den bestmöglichen Betreuungsschlüssel vor. Für neue Fächer wie Technik oder Hauswirtschaft gibt es modernste Ausstattungen.