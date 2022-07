"Bis der Verein völlig am Boden liegt"

Halle

Einer der größten und der sportlich erfolgreichste Verein in der Region kommt nicht zur Ruhe. Mehr noch: Die Zukunft des TC Blau-Weiß Halle ist so ungewiss wie noch nie in der Geschichte des Clubs zuvor. Dies suggeriert zumindest ein Schreiben des Vorstandes an die Mitglieder, in dem das Team um den kommissarischen 1. Vorsitzenden Jan Werkis seinen Rücktritt erklärt.

Von Stephan Arend