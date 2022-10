Der Autozulieferer Borgers SE & Co. KGaA mit Sitz in Bocholt hat Insolvenz angemeldet, wie aus einer Mitteilung des Amtsgerichts Bielefeld hervorgeht. Über 70 Jahre war der vormalige Spezialist für Textilverwertung auch mit einem Produktionsbetrieb in Halle ansässig.

Über 70 Jahre lang einen Betrieb in Halle am Klingenhagen geführt

Ein Blick auf das ehemalige Borgers-Gelände am Klingenhagen in Halle, das die Stadt gekauft hat und nach einer Sanierung mit Mehrfamilienhäusern bebauen möchte.

Borgers gilt nach eigenen Angaben als Spezialist für textile Bauteile in Fahrzeugen. Die Gruppe besteht aus der Borgers SE & Co. KGaA als Holdinggesellschaft sowie operativ tätigen Gesellschaften in Europa, China und den USA. Die Traditionsfirma stellt Dämpfungen, Verkleidungen und Isolationen für Autos her.