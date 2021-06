Bunte Aktionen in Halles Innenstadt geplant

Halle

Ja, die Zeiten sind unsicher. Und ob und unter welchen Bedingungen Geschäftsöffnungen auch in Halle weiterhin angeboten werden können, wird sich im weiteren Fortlauf der Pandemie erst noch zeigen. Dennoch will Halle nicht den Kopf in den Sand stecken und stattdessen unter dem Motto „Frühlingsfrisch einkaufen - Hier klappt das!“ ab dem 27. März einen bunten Strauß von Aktionen starten, die Kunden in die Stadt locken sollen.

Stefan Küppers