Burg in Borgholzhausen soll „Geheimtipp“ bleiben

Die Burg gilt als Wahrzeichen des Ravensberger Landes. Im Gegensatz zu anderen Hängen im Teutoburger Wald halten sich die Waldschäden im Umfeld in Grenzen.

Besonders die „Fans“ aus dem engeren Umkreis wissen nach Angaben des Stiftungsvorstands Jürgen Upmeyer sehr zu schätzen, was hier geschieht. Man werde weiterhin dafür sorgen, dass Familien „einen netten Tag auf der Burg“ verbringen. Derzeit wird am Jahresprogramm 2023 gearbeitet, der unlängst abgesagte Vortrag aus der Reihe „Preußen zum Kaffee“ soll im März nachgeholt werden. Für den heiteren Jahresauftakt mit Benjamin Armbruster steht der Termin noch nicht fest – im Gegensatz zum Mittelalter-Markt für Kinder und Junggebliebene, der am 22. und 23. April nach altbewährtem Konzept wieder stattfindet.